Joan Laporta vuelve a ganar las elecciones presidenciales del Barcelona

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Tras semanas de una campaña intensa, marcada por el intercambio de reproches y visiones opuestas sobre el futuro del club, los socios del FC Barcelona han dictado sentencia.

Joan Laporta se ha impuesto de manera contundente en las elecciones, superando con una ventaja "aplastante" a su principal rival, Víctor Font.

El veredicto de los socios

En una jornada electoral con alta participación, la masa social azulgrana apostó por la experiencia y el carisma del hombre que lideró al club en su época dorada.

Laporta se mantiene en el palco del Camp Nou con el objetivo de reconstruir una institución golpeada tanto en lo económico como en lo deportivo, pero que en las últimas dos campañas parece estar encontrando el rumbo con Hansi Flick desde el banquillo.

Antes de conocerse el veredicto final, Font salió a hablar para felicitar al directivo, "Es el presidente electo y su victoria en las urnas es incontestable, agradezco a los socios que nos han apoyado y a ha todos los que ha votado.

Campaña de alta tensión

El camino a las urnas no fue precisamente una balsa de aceite. Durante varias semanas, Laporta y Font protagonizaron un duelo dialéctico constante.

Por un lado, el actual mandatario culé apeló a la moral del barcelonismo, su capacidad de gestión en la crisis actual y su cercanía con figuras clave del vestuario. Mientras que, su competidor basó su propuesta en la planificación técnica a largo plaza y la modernización estructural.

Con esta victoria, Joan Laporta se queda con el mando y los aficionados azulgranas esperan que pueda cumplir con los objetivos planteados. Entre ellos, estabilizar las finanzas, asegurar el proyecto deportivo bajo una visión competitiva y recuperar el peso institucional del club en la UEFA Champions League.