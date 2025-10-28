Luego de 11 años jinete profesional reaparece en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 27 de octubre, en horas de la tarde, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó por sus redes sociales, la programación de la reunión número 42, en el marco del tercer y último meeting de la temporada 2025, a realizarse el día domingo 02 de noviembre, por lo que no habrá ningún tipo de pruebas selectivas de grado.

En la segunda carrera será reservada para potros nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros y será pautada para la 1:25 de la tarde.

Jinete Profesional: Reaparece R42 La Rinconada

Para está competencia del ciclo no válido reaparece a la arena caraqueña, un jinete profesional, el cual recibió la oportunidad de montar al dosañero debutante Ponsigué (número 1), presentado por Germán Rojas Jr. Se trata de May Romero Quintero.

Romero nunca se ha apartado de la actividad hípica, pero hacía ya vario tiempo que trabaja como traqueador.

Para el regreso a las carreras públicas por parte de Romero, aceptó la monta del debutante que entrena el joven trainer Rojas Jr., y así estar presente en la jornada dominical.

Última actuación: May Romero La Rinconada

La última actuación pública de Romero fue con la conducción del ejemplar The Challenger el día 28 de diciembre de 2014.