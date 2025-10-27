Yonkleiver Díaz escribe su historia: A un paso de la marca más significativa de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada observa con atención el ascenso imparable de una de sus figuras más jóvenes: el jinete profesional Yonkleiver Díaz. El oriundo de los Valles del Tuy, estado Miranda, se consolida como un talento con gran proyección en la hípica nacional e internacional.

Díaz, nacido el 1 de enero de 2002, dio sus primeros pasos en el principal óvalo del país a la temprana edad de 15 años. Su disciplina y dedicación lo impulsaron a debutar en 2021 en el hipódromo de Monterrico, Perú. En ese corto período en tierras incas, el joven profesional alcanzó un impresionante total de 89 triunfos, un registro que catapultó su carrera rápidamente al nivel superior.

Regreso Exitoso y Récord de Efectividad: La Rinconada

Su regreso a Venezuela se concretó durante el último trimestre de 2024. Díaz inició su campaña de consolidación en La Rinconada bajo la asesoría de su agente, Rafael García Mosquera, quien dirige con acierto cada una de sus montas.

Esta yunta profesional exhibe excelentes números en lo que va de 2025: acumula un total de 10 triunfos, 15 segundos y 10 terceros lugares. Estas estadísticas, con 77 no figuraciones en un total de 149 actuaciones, arrojan un sólido 23% de efectividad. El primer éxito de Díaz en la arena de Coche data del pasado 2 de febrero.

Protagonismo en la Jornada Clásica: 100 victorias Jinete

La tarde de ayer domingo ofreció un nuevo espacio para el brillo de Díaz. El joven jinete formó parte de la nómina del trascendental Clásico Internacional Simón Bolívar por intermedio de la yegua Steady. A pesar de no conseguir la victoria en la prueba principal, el profesional se hizo sentir en el tercer meeting.

Díaz conquistó el círculo de ganadores a la altura de la primera válida para el 5y6 nacional con el ejemplar Caminante. Este triunfo se concretó en yunta con el entrenador Luis Francisco Martín, a quien otorga la segunda victoria consecutiva con el mencionado purasangre.

A un Paso del Hito Histórico

En el balance de su carrera profesional, Yonkleiver Díaz suma un total de 99 victorias de por vida. Con este registro, el jinete se ubica a tan solo un triunfo de alcanzar la significativa cifra de 100 victorias.

El talento de Díaz se refleja en los nombres de sus ganadores en La Rinconada: Gran Avelina, Astro Zeta, Ram Power, Mi Querida Emma, Grandiossus, Queen Lety, Brawuaisa, Isométrica y los dos triunfos con Caminante.

Díaz no descansa y trabaja arduamente. La meta de las cien victorias está al alcance de su mano. Con su disciplina y esfuerzo, el jinete logrará superar con facilidad ese importante hito y consolidar su nombre entre los profesionales más destacados del hipismo nacional.