Programación oficial de noviembre: La Rinconada anuncia 12 pruebas con una Condicional Especial en la reunión 42

El ritmo del calendario hípico venezolano se mantiene constante y vibrante. La actividad no cesa en el principal escenario del país, y el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) utilizó sus plataformas digitales oficiales para dar a conocer la nómina de ejemplares inscritos que conformará la cuadragésima segunda reunión de la temporada.

Este atractivo programa de carreras se disputará el próximo domingo 02 de noviembre en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada ofrecerá un total de doce competencias en la arena caraqueña, una cifra que asegura una tarde de gran emoción y alta participación para la afición.

La Central de la Jornada: Una Condicional Especial: La Rinconada

Dentro de la programación, destaca la inclusión de una Condicional Especial, prueba que acaparará la atención de propietarios y aficionados en el hipódromo La Rinconada. Dicha competencia se disputará a la altura de la sexta carrera del programa, con hora de partida a las 3:05 p.m.

Esta carrera especial está reservada para ejemplares nacionales e importados de tres y más años. Una nómina de 10 ejemplares se darán de la partida en recorrido de 1.600 metros con la presencia de: Magicshadow (Usa), Calgary, Suanfonson, Tuco Salamanca (Arg), Moro de Oro, First Time, Master Shot, Colossus, Pompeyo y Combiancion. La bolsa a repartir es de $32.500. en un recorrido de 1.600 metros.

La Recaudación Hípica Sigue en Ascenso: Reunión 42

El fuerte respaldo de la afición hípica se hizo sentir en la reciente edición que tuvo como plato fuerte el Clásico Internacional Simón Bolívar (Grado I). El tradicional juego del 5y6 Nacional arribó a la impresionante cantidad de Bs 203.391.010,00 en su recaudación. Este número histórico confirma veintiocho semanas consecutivas en las que el monto sellado supera el registro anterior, una clara muestra de la confianza y el crecimiento del juego.

Recta Final en la Estadística: Batallas por el Liderato

El tercer meeting de jinetes y entrenadores entra en su etapa de definición. Restan aproximadamente siete reuniones para el cierre de esta fase, lo cual anticipa un final de infarto en la disputa por las estadísticas.

En el renglón de jinetes, Jhonathan Aray mantiene el liderato con 13 victorias, dos triunfos de ventaja sobre su más cercano rival.

Por su parte, la lucha entre los entrenadores es sumamente pareja: Carlos Luis Uzcátegui ostenta una victoria de ventaja sobre Carlos Radelli, Fernando Parilli Araujo y Gabriel Márquez, quienes suman 8 triunfos cada uno. Un meeting que se ha visto muy parejo de principio a fin, y que, sin duda, deparará una definición emocionante entre todos los profesionales involucrados.

Marcas personales: Jinetes 7 reuniones La Rinconada

Jaime "El Pocho" Lugo avanza con determinación en la búsqueda de nuevas marcas personales. El destacado jinete acumula un total de 2.434 victorias de por vida en el ámbito nacional. Con esta cifra, Lugo se coloca a solo diez triunfos de igualar la hazaña de otro gran astro del látigo, Ángel Alciro Castillo, quien sumó 2.443 victorias en el circuito venezolano. La meta histórica parece cada vez más cercana.

La reunión 42 se presenta así como una jornada clave en el calendario. Con doce pruebas programadas y la adrenalina asegurada por la Condicional Especial, el óvalo de Coche promete otra tarde de intensa emoción y pronósticos abiertos. La expectativa crece ante este programa, el primero de noviembre, que marca la continuación de una temporada hípica definida por la pasión y la búsqueda incesante de la victoria.