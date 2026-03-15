Clásico Mundial: Venezuela suma un brazo de mucha experiencia para las semifinales

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Con un nuevo e importante reto por delante en las semifinales del Clásico Mundial 2026, la Selección de Venezuela no solo tiene listo a su abridor para el encuentro contra Italia del día lunes, sino también a un lanzador que reforzará el bullpen por lo que resta de torneo.

Más experiencia para el bullpen de Venezuela

Según varios reportes, el elegido para reemplazar la vacante que dejó hace días Yoendrys Gómez no es ni Jesús Luzardo ni Eiberson Castellano, los dos nombres que más habían sonado en ese momento. En cambio, la responsabilidad será para José Álvarez, un lanzador que ya sabe lo que es disputar este tipo de torneos.

Como algunos recordarán, el oriundo de Barcelona formó parte de la expedición venezolana en el Clásico Mundial 2017. Allí vio acción en cuatro compromisos, y luego de cuatro innings de labor toleró cuatro imparables y dos anotaciones, con dos bases por bolas y tres ponches.

Pero eso no es todo. En el currículum de José Álvarez podemos encontrar 10 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, repartidas entre Tigres de Detroit (2013-2014), Angelinos de Los Ángeles (2015-2018), Phillies de Filadelfia (2019-2020) y Gigantes de San Francisco (2020-2022).

Es así como Venezuela añade un portentoso brazo para apoyar al bullpen en la etapa más decisiva. Además, el zurdo será de gran apoyo tomando en cuenta que los también zurdos Ángel Zerpa y Enmanuel De Jesús ya tuvieron actividad en la noche del sábado.

Números de José Álvarez de por vida en Grandes Ligas