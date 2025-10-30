Así como ajustó Colossus buscará triunfar en la condicional especial de la R42

Suscríbete a nuestros canales

Faltan apenas días para presentar la reunión 42, en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 competencias que incluye una condicional especial para caballos nacionales e importados, más el juego esperado por la afición hípica: El 5y6 Nacional.

La sexta carrera que es el cierre del ciclo no válido se disputará la mencionada condicional especial para caballos de tres y más años nacionales e importados (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de la milla (1.600 metros), pautada para la 3:05 de la tarde.

Colossus: Condicional Especial R42 La Rinconada

Entre los inscritos se encuentra presente Colossus (número 8), será montado por el efectivo jinete profesional Yoelbis González y la preparación de Rafael Cartolano para el Stud V&V.

Este castaño de seis años, se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica y es un producto de Manchester en Reina Cristal por Miner’s Lamp que ha hecho que este ejemplar mantenga una campaña de ocho victorias para 30 actuaciones.

En su última actuación que fue el cuarto Clásico Virgilio Decán (GI) del 12 de este mes de cotubre, Colossus se conformó con un cuarto lugar a 6 3/4 cuerpos del ganador importado Ekati King (USA).

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 29 de octubre, el presentado por Cartolano trabajo de segunda vuelta y ajustó 39’’4 para 600 metros, en pelo, contenido con el mismo Yoelbis González publicado por la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para la Condicional Especial: Ejemplares