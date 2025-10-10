Todo lo que debes saber del ejemplar Colossus de la mano de su entrenador Rafael Cartolano para la R39

Suscríbete a nuestros canales

Desde los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, el destacado entrenador profesional Rafael Cartolano estuvo presente en la jornada de ajustes este viernes 10 de octubre, y es uno de los protagonistas para la reunión número 39, a realizarse el día domingo 12 de octubre en el mencionado óvalo caraqueño.

Su sencillez y clase lo convierten en una figura única en el medio, siempre dispuesto a compartir sus impresiones y ofrecer declaraciones sobre los ejemplares que presenta en cada jornada de carreras. Su cercanía con la prensa y la afición es un testimonio de su compromiso con la transparencia.

Para esta oportunidad, Cartolano fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web, a fin de dar a conocer los detalles de su único ejemplar presentado para la sexta edición del Clásico Virgilio Decán (GI), a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional.

La última actuación pública del nacido y criado en el Haras La Primavera fue en la Vigésima edición de la Copa Invitacional del Caribe (GI) de la Gala Hípica de Caracas del día 24 de agosto. En aquella prueba selectiva el pupilo de Cartolano llegó tercero a 11 cuerpos del ganador importado Special Element (USA).

Rafael Cartolano: Entrevista en vivo Colossus 5y6 La Rinconada

Saludos entrenador, muchas gracias por la entrevista. Tendrá a un solo ejemplar presentado para el Clásico Virgilio Decán (GI), se trata de Colossus que reaparece luego de 49 días sin correr y contará con la conducción del jinete Yoelbis González ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

-Hablar de Colossus se encuentra excelentemente bien. La carrera es exigente por lo que va una potra que en este tiro es bastante fuerte (Fleet Street (USA)), pero nosotros trataremos de cumplir y hacer una excelente actuación. Esperamos estar decidiendo esta carrera.