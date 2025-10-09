Alexandra Braun regresa a las tablas y revela nuevos proyectos

Suscríbete a nuestros canales

La querida actriz y presentadora Alexandra Braun vuelve al teatro nacional con la obra escrita por Martín Hahn “3 Reinas”, en una única función este viernes 10 de octubre en el Centro Cultural Chacao.

El guion que lleva 20 años fue desengavetado una vez más para ser presentado al público bajo la dirección de Javier Vidal y protagonizado por Kiara, Dora Mazzone y Alexandra Braun, con quien tuvimos el placer de conversar sobre esta puesta en escena.

“3 Hermanas” llegó a la vida de la actriz gracias a insistencia de Dora, quien vio en ella el potencial para interpretar el personaje de Marcela Sabino, el cual anteriormente estuvo en manos de la Beba Rojas e Hilda Abrahamz.

Con un sello auténtico de su actuación y una ligera modificación de su rol, la Miss Venezuela Tierra 2005 le dio un giro a Marcela que los espectadores alabaron durante la presentación de la obra en abril, cuando luego de muchos años regresó a las tablas.

Bajo un tono divertido y también de suspenso, el autor Martin Hahn relata la historia de tres amigas, tres tipos de féminas completamente diferentes, tres reinas envueltas en un mar de fondo que se les va de las manos, pero que, entre risas, juegos, lágrimas, vestidos y lentejuelas, afrontan la vida para dar la pelea, en la que la amistad y la solidaridad femenina es lo que prevalece y termina por darles la razón.

Proyectos de Alexandra Braun

Recientemente, la presentadora innovó con el lanzamiento para su canal de YouTube el podcast “Panorama de la Belleza”, un proyecto pensado para televisión, pero adaptado a la nueva era digital.

En este nuevo formato llega a su vida en un momento donde Alexandra Braun tenía sed de volver a la pantalla, sin embargo, encontró en este proyecto el escape perfecto para poner en práctica su pasión.

De igual manera, reveló haber grabado una telenovela que no ha podido salir al aire por temas de inversión por parte de los canales de televisión.

Para saber más de la obra y los proyectos de la querida actriz puede ingresar a la entrevista con Meridiano.