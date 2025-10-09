Dodgers y Phillies tendrán un duelo de lanzadores para el Juego 4 de la Serie Divisional

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Divisional está al rojo vivo, y para este jueves las emociones continuarán con par de compromisos en la Liga Nacional. Sin duda el más destacado lo protagonizarán Dodgers de Los Ángeles y Phillies de Filadelfia, quienes se verán las caras en el Dodger Stadium por el Juego 4.

Luego de imponerse con lo justo en las dos primeras presentaciones en el Citizens Bank Park, los dirigidos por el manager Dave Roberts no pudieron barrer a sus rivales de turno durante la noche del miércoles ante su gente. Y es que los Phillies se quedaron con esa importante victoria por 8 a 2 gracias a un grandioso relevo de cinco entradas por parte de Ranger Suárez.

Phillies quieren repetir la heroica en el Dodger Stadium

Para esta cuarta cita de la Serie Divisional, los Phillies de Filadelfia están obligados a conseguir otro triunfo que les permita mantenerse con vida. En caso de concretarlo, las emociones se trasladarán una vez más a su estadio, donde con el apoyo de su fanaticada tratarán de dejar en el camino a los actuales monarcas de la MLB.

Sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles no se la dejarán nada fácil. Para nadie es un secreto que este equipo ha demostrado un dominio absoluto desde que iniciaron los playoffs, y es por eso que se espera una gran fiesta este jueves en el Dodger Stadium con la posible clasificación a la Serie de Campeonato.

El duelo de lanzadores para este Juego 4 estará a cargo de Tyler Glasnow, por Dodgers, y Cristopher Sánchez, por Phillies. Cabe resaltar que el dominicano cerró la temporada regular con grandes números que le podrían dar algunos votos para el Premio Cy Young del Viejo Circuito.

Recordemos que ambos pitchers coincidieron en el primer compromiso de esta serie. Mientras Glasnow hizo un relevo de 1.2 innings en el que permitió dos hits, regaló dos bases por bolas y ponchó a dos contrarios; Sánchez estuvo sobre el montículo por 5.2 entradas en las que toleró cuatro imparables y dos rayitas, con dos boletos y ocho abanicados.