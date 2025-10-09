Descubre el dato más corrido que participa en la segunda válida y prepárate para ganar

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta para el día domingo 12 de octubre su reunión número 39, con una programación de 12 carreras, que incluye los Clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI), ambas para el recorrido de 1.200 metros.

La octava de la jornada, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importados de seis años, ganadores de dos y tres carreras, en distancia de 1.200 metros, pautada para la 3:55 de la tarde.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

Uno de los participantes inscritos es Premiado (número 4), será conducido por primera vez con el jockey profesional Jaime Lugo Jr., y entrenado por Juan Carlos García Mosquera para los colores del Stud Excelso.

El castaño seisañero Premiado, es un producto de Yesby Jimminy en Gazelda e iba a reaparecer a la pista caraqueña luego de 49 días sin correr y en su última fue capaz de llegar tercero a 5 3/4 cuerpos del ganador Gold Water.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 08 de octubre el pupilo de García Mosquera galopó dos vueltas, suaves, en pelo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).