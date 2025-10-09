Estos son los dos primeros retirados de la reunión 20 en Hinava

Suscríbete a nuestros canales

La jornada número 20 de la temporada será este sábado 11 de octubre en el Hipódromo Nacional de Valencia, lugar donde los aficionados hípicos disfrutarán de un programa interesante de ocho competencias, a partir de la 1:15 de la tarde mientras que el 5y6 valenciano iniciará en la cuarta del programa a las 2:50 de la tarde.

La carrera más interesante de la jornada sabatina es la Copa Luis Alfredo Wadskier, a disputarse en la tercera del programa y cinco caballos de tres y más años se medirán en la pista valenciana y buscarán convertirse en el ganador, al mismo tiempo de llevarse la premiación especial adicional de $12.000.

La selectiva de la tarde sabatina se torna interesante ya que entre los ejemplares que tiene fuerza de buscar la victoria es Candy Cummings.

Ejemplares: R20 Hinava Datos hípicos

Este jueves 09 de octubre, se dio a conocer a través de la cuenta Telegram del óvalo del Cabriales, la lista de dos ejemplares retirados.

En la primera del programa es para el lote de caballos de tres y más años, ganadores de tres carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.700 metros y entre los participantes se encontraba inscrito el castaño Tuto Miguel (número 2), contaba con la conducción de Franklin Veásquez y la preparación de Renny Verstegui.

Hay que recordar que este ejemplar quedó inscrito para competir en la sexta válida del juego de las mayorías de la reunión 19, pero quedó retirado por escaparse antes de la carrera.

Mientras que, en la quinta competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional está reservada para caballos de tres y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), para el recorrido de 1.200 metros.

Para está prueba válida participaba el sieteañero Money Gram (número 9), con la monta del aprendiz Carlos Brito y el entrenamiento de José Jaramillo, al mismo tiempo reaparecía luego de 42 días sin correr. En su última actuación, el pupilo de Jaramillo llegó cuarto a 11 cuerpos del ganador Antetokoumpo.

Motivos del Retiros: Hinava

De acuerdo con la información emitida por el Hinava en sus redes sociales, el motivo del retiro de Tuto Miguel de la primera del ciclo no válido fue por presentar Estado febril y para el caso del retiro de Money Gram en la segunda válida fue por Inapetencia.