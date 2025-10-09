MLB

Aaron Judge sigue el legado de Babe Ruth con esta marca pese a eliminación

Por

Ricardo Rodríguez
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 08:58 am

El jardinero derecho y capitán de los ''Bombarderos del Bronx'' brilló con el madero

Pese a una actuación para el recuerdo en postemporada, más allá de no desplegar su distintivo poder, no fue suficiente para Yankees de Nueva York el gran aporte de Aaron Judge.

El capitán del conjunto neoyorquino se despidió de la postemporada 2026 con un promedio de .600, pese al notorio slump ofensivo de sus compañeros.

Una marca casi inédita

Dentro de su rendimiento en postemporada, lo más destacado es haberse convertido en apenas el segundo jugador en la historia que registra average de .600 y conecta múltiples hits en cada uno de los juegos de una misma serie de Playoffs.

Únicamente, Babe Ruth había logrado esta misma hazaña durante la Serie Mundial de 1928, cuando Yankees de Nueva York barrió 4-0 a Cardenales de San Luis.

