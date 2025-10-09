¡Locura de FIFA! Gianni Infantino sugiere el Mundial únicamente para esta fecha del año

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como se efectuó la edición 2022 del Mundial de Fútbol de la FIFA, en Catar, el presidente de dicha institución, Gianni Infantino, sugiere que las próximas ediciones se disputen en otros meses del año.

La máxima autoridad del ente rector del balompié a nivel global, tuvo una alocución ante la Asamblea de la EFC (European Football Clubs), la antigua a ECA, y dio detalles sobre una nueva iniciativa de cara al calendario de los próximos mundiales.

¿Qué dijo Infantino?

''Ya estamos metidos en los detalles, lo discutimos constantemente. No se trata solo del Mundial, es una reflexión general: incluso jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor, así que quizás tengamos que reflexionar”, mencionó Infantino sobre esta posible decisión.

Lo que éste sugiere entorno a la FIFA como institución, es que no se dispute la competición más prestigiosa de selecciones durante junio o julio, puesto que las temperaturas son elevadas. Por esa misma razón y otros factores, la más reciente edición de la Copa del Mundo se efectuó entre noviembre y diciembre.

''El mejor mes para jugar al fútbol, ​​que es junio, no se aprovecha mucho en Europa. Quizás haya maneras de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a conclusiones. Simplemente debemos tener la mente abierta”, explicó el propio presidente de la FIFA.