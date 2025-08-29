Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó a este presidente de Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y es que, el encuentro tuvo como objetivo revisar los avances relacionados con la organización de la Copa del Mundo 2026, que será compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. La mandataria mexicana destacó que este evento marcará un momento histórico para el país.

Sedes confirmadas para la Copa del Mundo en territorio mexicano

Durante la reunión se confirmó que tres ciudades mexicanas serán parte del torneo:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey



En estos lugares se disputarán 13 partidos en total, incluyendo el inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026, dicho recinto es recordado mundialmente por haber albergado las finales de 1970 y 1986, lo que lo convierte en un ícono del fútbol internacional.

Gianni Infantino destacó que México hará historia al convertirse en el primer país en recibir tres Copas del Mundo. Según sus palabras, la nación tiene un papel fundamental dentro de la tradición futbolística y se espera que el torneo de 2026 refuerce aún más ese prestigio global.

La Secretaría de Turismo de México proyecta que el Mundial 2026 atraerá más de siete millones de visitantes adicionales, este flujo de turistas representa una oportunidad única para impulsar la economía nacional, fortalecer la industria hotelera y proyectar la riqueza cultural del país ante millones de espectadores.