¿Lo sabías? Tu visa americana también te abre las puertas para viajar a Canadá por turismo

Muchos viajeros desconocen que tener una visa estadounidense vigente puede simplificar los planes para visitar Canadá, este beneficio aplica especialmente a quienes buscan hacer turismo, ya que les permite acceder al país sin necesidad de realizar un proceso de visado canadiense adicional.

La principal ventaja es que los titulares de una visa americana válida pueden ingresar a Canadá únicamente con una Autorización Electrónica de Viaje (eTA). Este permiso es fácil de gestionar en línea y está diseñado para viajes cortos con fines recreativos o de vacaciones.

Requisitos básicos a cumplir para poder entrar a Canadá como turista

Para disfrutar de este beneficio, los viajeros deben cumplir con ciertas condiciones mínimas:

Tener pasaporte vigente.

Poseer una visa americana válida (no vencida).

Solicitar la eTA en el portal oficial de Canadá.

Utilizar un transporte aéreo para el ingreso.

¿Quiénes aplican para este permiso?

No todos los extranjeros con visa americana califican, la medida está dirigida a ciudadanos de países seleccionados que no tienen acceso directo al visado electrónico canadiense. De esta manera, se amplían las opciones de turismo sin necesidad de procesos largos o presenciales.

Ventajas para los viajeros

Acceder a Canadá a través de la eTA brinda diversos beneficios: