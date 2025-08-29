Sistema Patria: Así puedes activar el bono de más de 9.000 Bs que pronto estará activo

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria confirmó que en los próximos días se liberará un beneficio económico a través de la Billetera Patria. El monto anunciado supera los 9.000 bolívares y forma parte de las asignaciones correspondientes al mes de agosto, dicha bonificación está dirigida a un grupo específico de trabajadores esenciales para la seguridad y atención de emergencias en el país.

El estipendio corresponde al Bono Cuadrantes de Paz, un pago mensual que reconoce la labor de funcionarios policiales, bomberos y personal de Protección Civil. Estos trabajadores reciben cada mes un ajuste que varía según la política del Sistema Patria, lo que busca compensar sus funciones en resguardo de la ciudadanía.

En el último pago, los beneficiarios recibieron 9.000 bolívares, equivalentes a unos 72 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), esta cifra representó un aumento de 14,28% con relación al desembolso anterior de 7.875 bolívares, lo que refleja un ajuste progresivo que podría continuar en los próximos meses.

Pasos para retirar el dinero de los bonos en el Monedero Patria

El proceso para retirar los fondos es rápido y se realiza directamente en la plataforma digital. Los pasos son:

Ingresar al portal del Sistema Patria. Acceder a la sección Monedero. Seleccionar "Retiro de fondos". Indicar monto y destino del dinero. Confirmar la operación presionando "Aceptar".

El abono se efectúa de forma directa y gradual, cada beneficiario recibe una confirmación mediante mensaje de texto desde el número 3532 o a través de la aplicación veMonedero. De esta forma, se garantiza que los trabajadores estén al tanto del pago y puedan movilizar los recursos en cuanto estén disponibles.

Otros bonos otorgados en agosto

Además de este beneficio, el Sistema Patria ha liberado otros bonos a lo largo del mes, entre los que destacan: