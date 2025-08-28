Sistema Patria activará bono por esta gran cantidad de dinero ¿Quiénes lo cobran?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria activará un bono por más de 9.000 en las próximas horas, destinado a los cuerpos de seguridad ciudadana, incluyendo: funcionarios policiales, bomberos y Protección Civil (PC). Se trata del estipendio “Cuadrantes de Paz”, uno de los pagos fijos en la plataforma digital y que tiene como beneficiarios a un grupo exclusivo de la población.

Foto: Referencial / Cortesía

Los usuarios serán notificados con un SMS proveniente del número 3532 o 67373, con la respectiva acreditación. Después, deben acceder a la sección de monedero para transferir los fondos a su cuenta bancaria y hacer uso eficiente de los recursos.

En cuanto a la distribución, se efectuará de manera directa, progresiva y gradual. En este sentido, exhortamos a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Patria, para conocer las fechas de entrega, monto y beneficiarios.

¿Cuáles bonos asignó el Sistema Patria en agosto?

En el mes de agosto, los venezolanos han recibido los programas, beneficios y estipendios sociales implementados por el Gobierno Nacional, los cuales son asignados mediante el Sistema Patria:

Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El proceso para cobrar los bonos es sencillo, fácil y rápido, solo debes cumplir estos pasos:

Inicia sesión en el Sistema Patria con tus credenciales. Ubica la sección de "Monedero" y luego la opción "Retiro de fondos". Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Haz clic en "Continuar" y después en "Aceptar". Espera que el sistema valide tu operación y ¡listo!