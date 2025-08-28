Servicios

Sistema Patria activará bono por esta gran cantidad de dinero ¿Quiénes lo cobran?

Los usuarios deben mantenerse informados a través de los canales oficiales de Patria, para conocer las fechas de entrega, monto y beneficiarios

Por Meridiano

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 07:27 pm
Sistema Patria activará bono por esta gran cantidad de dinero ¿Quiénes lo cobran?
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria activará un bono por más de 9.000 en las próximas horas, destinado a los cuerpos de seguridad ciudadana, incluyendo: funcionarios policiales, bomberos y Protección Civil (PC). Se trata del estipendio “Cuadrantes de Paz”, uno de los pagos fijos en la plataforma digital y que tiene como beneficiarios a un grupo exclusivo de la población.

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Referencial / Cortesía

Los usuarios serán notificados con un SMS proveniente del número 3532 o 67373, con la respectiva acreditación. Después, deben acceder a la sección de monedero para transferir los fondos a su cuenta bancaria y hacer uso eficiente de los recursos.

En cuanto a la distribución, se efectuará de manera directa, progresiva y gradual. En este sentido, exhortamos a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Patria, para conocer las fechas de entrega, monto y beneficiarios.

¿Cuáles bonos asignó el Sistema Patria en agosto?

En el mes de agosto, los venezolanos han recibido los programas, beneficios y estipendios sociales implementados por el Gobierno Nacional, los cuales son asignados mediante el Sistema Patria:

  • Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

  • 100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

  • Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

  • Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

  • Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

  • Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

  • Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

  • Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

  • Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El proceso para cobrar los bonos es sencillo, fácil y rápido, solo debes cumplir estos pasos:

  1. Inicia sesión en el Sistema Patria con tus credenciales.

  2. Ubica la sección de "Monedero" y luego la opción "Retiro de fondos".

  3. Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

  4. Haz clic en "Continuar" y después en "Aceptar".

  5. Espera que el sistema valide tu operación y ¡listo!

Foto: Referencial / Cortesía

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Medias Blancas
Jueves 28 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios