William Contreras castiga a Max Scherzer con un soberbio cuadrangular (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras sigue totalmente encendido con los Cerveceros de Milwaukee. El receptor venezolano tuvo un inicio del año algo complicado, pero en esta segunda mitad de temporada ha sacado a relucir el enorme talento que posee, para afianzarse nuevamente como uno de los mejores toleteros de su equipo.

Este domingo 31 de agosto, el venezolano nuevamente ha sido noticia por sus actuaciones con el madero, y en el último duelo de la serie ante los Azulejos de Toronto, demostró que no cree en nadie, al conectarle cuadrangular a un lanzador de élite, como lo es Max Scherzer, para así seguir con su poderoso resurgir ofensivo.

William Contreras castiga a Max Scherzer

El batazo de cuatro esquinas de William Contreras llegó en la misma parte alta del primer episodio. Con hombre en segunda base y dos outs en la pizarra, el criollo se paró en la caja de bateo para medirse a los envíos de Max Scherzer, y sin esperar demasiado, la mandó a lo más lejano del jardín izquierdo en el primer pitcheo que vio, para darle ventaja de 2-0 a los suyos.

Con este nuevo estacazo, el menor de los hermanos Contreras llegó a 17 en lo que va de temporada. Además, cabe destacar que nueve de esos 17 cuadrangulares los ha conectado en sus últimos 30 juegos, lo que demuestra que vive su mejor momento de la campaña, algo que agradece encarecidamente el equipo de los Cerveceros, ya que han recuperado la mejor versión de una pieza importantísima justo antes del inicio de la postemporada.