Dominicano Carlos Santana firma con este gigante equipo de la Liga Nacional

En un movimiento sorpresivo de último momento, los Cachorros de Chicago llegaron a un acuerdo con el experimentado primera base dominicano Carlos Santana. Santana, de 39 años, fue liberado recientemente por los Guardianes de Cleveland, poniendo fin a su tercera etapa con la franquicia. Los términos del contrato no fueron revelados oficialmente.

Desde su debut en 2010, Santana ha acumulado una destacada trayectoria: .241 de promedio de bateo, 335 jonrones y 1 134 carreras impulsadas. Sus 227 bambinazos con Cleveland lo sitúan como el quinto máximo jonronero en la historia del equipo, y con 933 bases por bolas es el segundo con más boletos, solo detrás de Jim Thome.

Poder para los Cachorros

Los Cachorros, con marca de 78-58 y ubicados líderes en la carrera del comodín de la Liga Nacional, buscan reforzar su profundidad ofensiva y defensiva. Carlos Santana llega en un año ofensivo complicado, con línea de bateo de .225/.316/.333 y OPS de .650 en 116 partidos, una de sus peores campañas en promedio de por vida. Sin embargo, su experiencia y capacidad como bateador zurdo en situaciones de plato relevante lo convierten en un recurso valioso en postemporada.

Esta firma llega cuando la postemporada asoma y los Cachorros buscan asegurar su presencia en octubre. Es probable que para hacerlo elegible, deban integrarlo al roster de 40 jugadores antes del cierre del día, lo que implicaría una designación para asignación de algún elemento. La llegada de Santana no solo representa un impulso en el lineup, sino también un respaldo veterano con legado y liderazgo, justo lo que buscan unos Cachorros en plena contienda.