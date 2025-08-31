MLB: Juan Soto entra a un club de bateadores élite que fundó Barry Bonds

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto está desarrollando una gran temporada 2025 con Mets de Nueva York. El dominicano pese a no verse del todo fino con su ofensiva, tiene marcas impresionantes. De hecho, igualó una marca que fundó Barry Bonds en 1993 y que comparte con otras leyendas de Grandes Ligas.

Soto es el quinto pelotero en la historia de la MLB en tener una campaña de: 35+ jonrones, 25+ bases robadas y 110+ boletos. Barry Bonds registró esta marca en 1993 y la igualó de 1996 a 1998. Sin embargo, es parte de un club lleno de puras leyendas de la ofensiva.

Juan se une a Bonds, pero también a Jeff Bagwell que hizo lo propio en 1997 y 1999, pero también a Chipper Jones que alcanzó la marca en 1999. Cuatro peloteros con un poder descomunal con el cuadrangular como su carta de presentación, pero también siendo líderes en sus equipos.

Números de Juan Soto con Mets de Nueva York en 2025

Juan Soto ha sido un motor ofensivo para Mets de Nueva York. Sin embargo, cuando el dominicano se ve fuerte, el equipo flaquea y viceversa. No han encontrado esa combinación ideal para explotar la ofensiva de ambas partes.

Números de Juan Soto en 2025

- 134 turnos, 476 turnos, 102 anotadas, 121 hits, 16 dobles, 35 jonrones, 84 impulsadas, 111 boletos, 115 ponches, 25 bases robadas, .254 promedio, .395 OBP, .508 SLG, .903 OPS

Juan Soto el bateador que revive el legado de Barry Bonds

Juan Soto conecta generaciones, su temporada 2025 lo ubica en un club fundado Barry Bonds. Uno que combinando poder, velocidad y disciplina. En una era de especialización, el dominicano reafirma que el bateador completo sigue siendo el corazón de las Grandes Ligas.