Mets de Carlos Mendoza sostienen una magnífica estadística ofensiva en la segunda mitad del año (+Dato)

Los Mets de Nueva York han sido una montaña rusa de emociones para sus fanáticos en esta segunda mitad de la temporada en las Grandes Ligas. El equipo neoyorquino mantiene récord de 73 triunfos y 63 derrotas, que los tiene con cierta comodidad en el último lugar disponible de los comodines de la Liga Nacional.

Eso sí, la segunda mitad ha sido complicada, ya que desde el Juego de Estrellas tienen 18 triunfo y 21 derrotas, lo que ha generado que se alejen seis juegos por detrás de los Phillies de Filadelfia en la lucha por el título de la División Este del "Viejo Circuito".

Pero a pesar de los baches que han sufrido, los Mets de Nueva York todavía tienen un montón de cosas positivas sobre las que pueden construir de cara al último mes de la temporada. Por ejemplo, a pesar del récord negativo que mantienen desde el Juego de Estrellas, los neoyorquinos son líderes absolutos de las Grandes Ligas en una importante estadística que puede impulsarlos a ganar juegos.

Ofensiva oportuna

De momento, se puede decir con certeza que, si algo no le ha faltado a los dirigidos por Carlos Mendoza, es poderío ofensivo. Los bates de los Mets de Nueva York no han dejado de ser productivos ni siquiera en esta racha negativa de resultados, y de hecho, son la ofensiva más oportuna de la segunda mitad de la campaña.

En esta segunda parte de la zafra, los metropolitanos ostentan un promedio al bate de .328 y un OPS de .967 cuando tienen jugadores en posición anotadora. Estos números son considerablemente superiores al promedio de las Grandes Ligas, que es de .259 de average y .766 de OPS.

Ahora, los Mets de Nueva York tendrán la misión de convertir estos excelentes números en una cantidad mayor de triunfos, para asegurarse el comodín y, por qué no, intentar una arremetida final para pelearle la división a los Phillies.