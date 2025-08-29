Pete Alonso establece un récord histórico de poder en los Mets (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Pete Alonso está en su séptima campaña con los Mets de Nueva York y en ese corto tiempo se ha consolidado como un histórico de esta franquicia de Grandes Ligas. El primera base con apenas 30 años, ya se convirtió en el máximo jonronero de este equipo de la Liga Nacional.

"El Oso Polar", como es apodado, conectó el pasado 28 de agosto su jonrón número 30 de la campaña 2025 y de esa manera, logró entrar aún más en la historia de los "Metropolitanos", marcando sin duda una carrera legendaria con esta organización de la Gran Manzana.

Pete Alonso sinónimo de historia en Nueva York

Alonso sigue construyendo un legado histórico con los Mets de Nueva York. Con su sexta temporada de al menos 30 cuadrangulares, el “Polar Bear” se convirtió en el único jugador en la historia de la franquicia en alcanzar esa cifra, dejando atrás a nombres que solo lograron repetir la hazaña entre una y cuatro ocasiones. Este registro lo coloca en un nivel de consistencia ofensiva que ningún otro pelotero en Queens había alcanzado.

Más allá de los números, este jugador se ha consolidado como el rostro de los Mets en la última década. Su capacidad para producir poder año tras año lo ha convertido en un referente dentro del lineup y en uno de los bateadores más temidos de la Liga Nacional. Conmenos de una década en la MLB, ya ha asegurado un lugar especial en los libros de récords de la organización, confirmando su estatus como uno de los mejores jugadores en la historia del club.

Tras esa nueva marca, Pete Alonso tiene en 2025 un promedio de .267, con 136 hits, entre ellos 34 dobles, un triple y 30 jonrones. Además, cuenta con 108 remolcadas y 72 anotadas, todo esto en 134 juegos.