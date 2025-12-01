El Cigar Mile Stakes GII es este sábado en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación que incluye 11 carreras, seis de las cuales serán selectivas o de grado, el sábado 5 de diciembre se correrá en el óvalo de Aqueduct otra edición del Cigar Mile Stakes (GII), con una nómina de siete ejemplares a competir por un premio de $500,000 a repartir.

Bishops Bay, con la monta del astro francés Flavien Prat y el entrenamiento de Brad Cox, parte como favorito para ganar la prueba, luego de haber ganado en su última presentación el Forty Niner (G3).

Como posible rival, tiene al presentado de John Alexander Ortiz, Doc Sullivan, el cual será montado por el panameño Ricardo Santana Jr. y viene de ganar una de las pruebas de la New York Stallion Series Stakes. Por su parte, el jockey venezolano Junior Alvarado será parte de la prueba con Pentahlon, del trainer Claude McGaughey III, triunfador de un Allowance en la misma pista.

Otros Stakes del Sábado

La primera de las pruebas selectivas de la programación será el Demoiselle Stakes (GII) para potras de dos años en recorrido de 1.800 metros con un premio de $250,000 a repartir, y tiene a seis dosañeras a competir.

A la altura de la quinta prueba, se correrá una edición del Elite Power Stakes (GIII) para ejemplares de tres años o más en recorrido de 1.200 metros y entregará $250,000, mientras que en la octava prueba, llegará la hora de una New York Stallion Series Stakes de $500,000 en distancia de 1.400 metros para potras de dos años.

Como antesala al Cigar Mile (GII), se disputará el Remsen Stakes (GII), en un recorrido de 1.800 metros y con un pote de $250,000 a entregar.