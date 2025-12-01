Fútbol Internacional

¿Lo alcanzará? Kylian Mbappé tiene entre ceja y ceja su próximo objetivo

El ex delantero del París Saint-Germain no para de marcar goles con el Real Madrid

Por

Carlos Mora
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 04:19 pm
A pesar de la turbulenta dinámica que atraviesa el Real Madrid, el brillo individual de su estrella, Kylian Mbappé, se mantiene incandescente.

El delantero francés sigue siendo el principal argumento ofensivo del equipo y ha entrado en una fase goleadora tan prolífica que amenaza con reescribir los libros de récords históricos antes de que finalice el año 2025.

Con su más reciente anotación en el empate 1-1 frente al Girona, Mbappé alcanzó la formidable cifra de 60 goles acumulados entre su club y selección nacional en lo que va del año calendario 2025. 

A nueve goles de CR7

La barrera que separa a Kylian Mbappé de la cúspide goleadora anual es clara y definida. El récord a batir en la era moderna es de Lionel Messi con 91 tantos, pero el segundo lugar lo comparten dos leyendas recientes:

  • Cristiano Ronaldo (2013): Logró la histórica cifra de 69 goles.

  • Robert Lewandowski (2021): Igualó el registro de 69 goles.

"Kiki" se encuentra a tan solo nueve goles de igualar este registro de 69 y a diez goles de quedarse con el segundo lugar en solitario.

¿Cuántos partidos le quedan por jugar?

El Real Madrid tiene cinco compromisos por delante antes de que el 2025 llegue a su fin, cinco "finales" en las que el delantero francés buscará disparar su contador personal:

Competición Número de partidos restantes
LaLiga 4 partidos
UEFA Champions League 1 partido
TOTAL 5 partidos

Para igualar los 69 goles, Mbappé necesita un promedio de 1.8 goles por partido en estos cinco encuentros. Para superarlo y llegar a 70, necesitaría un promedio de 2 goles por partido.

Si bien dicho promedio parece inalcanzable para la mayoría de los futbolistas, la trayectoria de Kylian Mbappé demuestra que es uno de los pocos capaces de lograrlo.

Los cinco partidos restantes serán un espectáculo de alta tensión donde cada balón que toque el francés será observado bajo la lupa de un posible récord mundial.

