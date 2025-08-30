Juan Soto batea su primer leadoff y se acerca a este número redondo de impulsadas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, disparó este viernes su trigésimo tercer (33) cuadrangular de la campaña 2025 en el enfrentamiento ante los Marlins de Miami. Encuentro que se llevó a cabo en el City Field, casa del conjunto de Queens.

Este sería su primer jonrón de sus últimos siete compromisos. Soto se encuentra a solo 19 impulsadas de alcanzar las 100 por cuarta ocasión en su carrera y a 27 de las 700 de por vida.

El batazo de Juan Soto

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el jardinero llegó al plato para consumir su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho dominicano Eury Pérez. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Sin outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta completa: tres malas dos buenas; Pérez dejó una recta de una 99 millas por hora colgada en el centro del homeplate, lanzamiento que Soto no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Juan Soto tuvo una velocidad de salida de 104.4 millas por hora y recorrió 398 pies de distancia.

Sus números

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1053 hits, 234 jonrones y 673 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .251/.389/.494 (Avg/Obp/Slg); en 474 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 119 imparables, 33 cuadrangulares, anotado 99 e impulsado 81. Ha recibido 108 boletos y 115 ponches.