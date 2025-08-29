MLB

Sentencian a corredor de apuestas implicado con ex intérprete de Shohei Ohtani (+Detalles)

La fiscal federal adjunta Kristen A. Williams destacó el daño social que causó el crimen de Bowyer

Por Meridiano

Viernes, 29 de agosto de 2025
Sentencian a corredor de apuestas implicado con ex intérprete de Shohei Ohtani (+Detalles)
Mathew Bowyer, el corredor de apuestas involucrado con el ex intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, fue sentenciado este viernes a un poco más de un año de prisión por dirigir un negocio de juegos de azar ilegales, lavado de dinero y presentar una declaración de impuestos falsa.  

El juez federal de distrito, John W. Holcomb, además, condenó a Bowyer dos años de libertad supervisada. También le ordenó asistir a terapia por adicción al juego y entregarse a las autoridades antes del 10 de octubre.

Mathew Bowyer condena

“El delito fiscal es significativo y debe tenerse en cuenta”, dijo Holcomb. “La justicia exige que se le imponga una pena de prisión preventiva”. Bowyer pagó 1,6 millones de dólares en restitución antes de la sentencia.

Los fiscales dijeron en una presentación judicial antes de la sentencia que buscaban un dictamen más leve de 15 meses para Mathew Bowyer debido a su ayuda para asegurar condenas contra el ex intérprete de Ohtani y otro corredor de apuestas del sur de California.

Por su parte, el abogado defensor solicitó al juzgado prisión domiciliaria, argumentando que su delito no tiene víctimas más allá del gobierno y que se está recuperando de su adicción al juego.

“No creía que se estuviera aprovechando de nadie”, dijo Bass. “No sabíamos que iba a ser un caso de gran repercusión (…) y de repente surgió un enorme interés mediático”.

Por otro lado, la fiscal federal adjunta Kristen A. Williams destacó el daño social que causó el crimen de Mathew Bowyer.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Viernes 29 de Agosto de 2025
