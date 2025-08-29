MLB: Kyle Schwarber desafía el reinado de Ohtani por el MVP de Liga Nacional

Shohei Ohtani al iniciar la temporada 2025 tenía todo lo necesario para ganar otro MVP de Liga Nacional. Sin embargo, Kyle Schwarber apareció con un ritmo ofensivo impresionante y muchos jonrones para abrir un debate en Grandes Ligas: ¿Quién ganará el MVP?
Schwarber es líder de cuadrangulares (49) e impulsadas (119) y segundo en SLG (.586) y OPS (.956). Ohtani es líder en: Anotadas (123), SLG (.608), OPS (.995) y segundo en jonrones (45) y boletos (89). Con esos números son los candidatos más fuertes para ganar el MVP.
Con el mes de septiembre en el horizonte, la carrera por el premio individual dependerá de gran medida en lo que logren durante el último mes de competencia. Kyle tiene serias opciones de ganar si logra alcanzar los 60 jonrones y 130 impulsadas; convirtiéndose en el primer gran rival del japonés por el título.
Números de Kyle Schwarber vs Shohei Ohtani por el MVP de Liga Nacional
Tanto Kyle Schwarber como Shohei Ohtani van a dar el mejor rendimiento en lo que falta de temporada regular. Sus equipos no están del todo clasificados a postemporada, por lo que la competencia se mantendrá intensa hasta el final; en esa línea los números de ambos se van a disparar.
Números de Kyle Schwarber en 2025
- 134 juegos, 500 turnos, 91 anotadas, 124 hits, 20 dobles, 1 triple, 49 jonrones, 119 impulsadas, 88 boletos, 156 ponches, 10 bases robadas, .248 promedio, .370 OBP, .586 SLG, .956 OPS
Números de Shohei Ohtani en 2025
- 131 juegos, 508 turnos, 123 anotadas, 141 hits, 17 dobles, 8 triple, 45 jonrones, 85 impulsadas, 89 boletos, 156 ponches, 17 bases robadas, .278 promedio, .387 OBP, .608 SLG, .995 OPS
¿Los jonrones pueden definir el MVP de Liga Nacional?
En una temporada donde el jonrón aparece en todos los noticieros de Grandes Ligas. El cuadrangular puede ser protagonista para elegir el ganador del premio MVP de Liga Nacional. Por ahora Schwarber domina en ese renglón con 49, pero Ohtani está a solo 4 tablazos; por lo que nada está decidido aún.