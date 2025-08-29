Kyle Schwarber apunta su nombre en los libros de historia de MLB por esta hazaña (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El bateador designado de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, anotó su nombre en los libros de historia de la Major League Baseball (MLB) en la victoria aplastante del conjunto de Pensilvania ante los Bravos de Atlanta.

El jugador se convirtió en el vigésimo primer jugador en la historia de Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un encuentro y el tercero que lo logra esta temporada después de Eugenio Suárez (26 de abril), Nick Kurtz (25 de julio).

El cuarto Phillie

Schwarber inició la noche con un soberbio batazo de 450 pies por todo el jardín izquierdo; regresó en la parte baja de la cuarta entrada para sacudir su segundo vuelacerca del encuentro; un episodio más tarde, el bateador designado disparó el tercero por todo el jardín central del Citizens Bank Park; la noche casi perfecta del toletero se completó en la baja de la séptima con otro estacazo de cuatro esquinas.

Kyle Schwarber, quien será agente libre al final de la campaña, es el cuarto jugador de los Filis en lograr esta hazaña, uniéndose a Mike Schmidt (17 de abril de 1976), Chuck Klein (10 de julio de 1936) y Ed Delahanty (13 de julio de 1896).

Con sus cuatro jonrones, elevó su total del año a 49, un nuevo récord personal —y lo coloca segundo en la lista histórica de los Filis. Solo Ryan Howard (58 en el 2006) ha conectado más jonrones en una sola temporada para los Phils.

Asimismo, el slugger estableció un nuevo récord para los Phillies al impulsar nueve carreras en un encuentro. Cuatro jugadores habían remolcado previamente ocho en un solo juego: Jayson Werth (16 de mayo del 2008), Schmidt (17 de abril de 1976), Willie Jones (20 de agosto de 1958) y Gavy Cravath (8 de agosto de 1915).