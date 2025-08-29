Jose Altuve supera a ídolo caraquista en este apartado en Grandes Ligas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, disparó este jueves su vigésimo tercer (23) cuadrangular de la campaña en el enfrentamiento ante los Rockies de Colorado. Compromiso que se llevó a cabo en el Daikin Park, casa del conjunto sideral, ante 46.027 aficionados.

Con este jonrón, Altuve supera al histórico slugger caraquista Antonio Armas y ahora ocupa la séptima posición de los jugadores nacidos en Venezuela con más cuadrangulares en Grandes Ligas. Asimismo, se pone a 32 bambinazos de Bobby Abreu, sexto en la lista, quien conectó 288 vuelacercas en Las Mayores.

El batazo de José Altuve

Corría la parte baja del primer episodio, cuando el segunda base criollo llegó al plato para consumir su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Kyle Freeland. Para ese momento el cotejo se encontraba empatado a cero (0).

Con dos out en la pizarra y en cuenta de una mala dos buenas, Freeland tiró una recta de unas 91 millas por hora alta en la zona de strike, lanzamiento que Altuve no dejaría pasar y haría swing para mandar la pelota a las gradas del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de la Major League Baseball (MLB), el tablazo de José Altuve contó con una velocidad de salida de 102.8 millas por hora y recorrió una distancia de 369 pies.

Sus números

José Altuve se encuentra en su décima quinta campaña temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Houston. El segunda base tiene un promedio vitalicio de .304, con 2368 incogibles, 252 jonrones y 877 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .273/.335/.456 (Avg/Obp/Slg); en 498 apariciones al bate, Altuve ha conectado 136 incogibles, 23 de ellos cuadrangulares, anotado 72 carreras e impulsado 65, con 90 chocolates en su registro.