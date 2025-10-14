MLB: Marineros hace el trabajo y viaja a Seattle con ventaja en la serie

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle dieron un golpe de autoridad en el Juego 2 de la ALCS al vencer 10-3 a los Azulejos de Toronto, colocándose 2-0 en la serie y regresando a casa con la posibilidad de asegurar su primer boleto a la Serie Mundial en la historia de la franquicia. La ofensiva fue liderada por Jorge Polanco, quien conectó un cuadrangular de tres carreras que terminó por sentenciar el compromiso.

Jorge Polanco, el héroe ofensivo de la noche

Con el marcador empatado en la cuarta entrada, Polanco aprovechó una recta alta para depositarla en las gradas del jardín derecho, impulsando tres carreras que pusieron a Seattle al frente 6-3. El dominicano ligó de 5-2 con dos anotadas y tres carreras producidas.

El bullpen de Seattle, impecable en seis entradas

Tras una apertura inestable, el cuerpo de relevistas de Seattle se encargó de cerrar el juego con maestría. Seis entradas sin permitir carreras, con solo un hit permitido y t presonches, fueron suficientes para apagar cualquier intento de remontada por parte de Toronto.

La combinación de brazos como Eduard Bazardo, Carlos Vargas y Emerson Hancock, mantuvo a raya a los bates canadienses, que no pudieron generar peligro en la segunda mitad del juego.

Historia favorece a los Marineros tras ventaja 2-0

En las últimas tres temporadas, el equipo que ha iniciado la Serie de Campeonato de la Liga Americana con ventaja de 2-0 ha avanzado a la Serie Mundial. Esta estadística refuerza el optimismo en Seattle, que ahora tendrá la oportunidad de cerrar la serie en casa, frente a su afición.