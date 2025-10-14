¡Oficial! Venezuela será la anfitriona de la Liga Evolución Futsal 2025

Suscríbete a nuestros canales

El futsal continental centrará su atención en Venezuela. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha confirmado, a través de sus redes sociales, que el país será el anfitrión de la CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Norte 2025.

El majestuoso Poliedro de Caracas será el epicentro de la competencia que reunirá a las selecciones nacionales de la región.

El torneo se disputará durante cinco intensos días, desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 de noviembre. El evento contará con la participación de las categorías Sub 20 y Absoluta de cinco países, que buscarán demostrar su poderío y obtener el pase a la gran final continental.

¿Qué países participarán?

La Liga Evolución Futsal Zona Norte contará con la participación de:

Venezuela (Anfitrión)

Brasil

Colombia

Ecuador

Perú

El formato de competencia será de alto rendimiento, con una programación que incluye cuatro partidos diarios, totalizando 20 encuentros a lo largo de los cinco días (10 partidos por cada categoría: Sub 20 y Absoluta).

El equipo que sume más puntos en el acumulado de ambas categorías será el campeón de la Zona Norte. Por su parte, la Zona Sur se celebrará a finales de octubre entre Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, en Luque (Paraguay).

Venezuela, con la moral alta

La selección nacional llega a este compromiso con un impulso histórico. La Vinotinto de Futsal intentará mantener la excelente dinámica tras su destacada participación en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024, celebrada en Uzbekistán, donde alcanzaron los cuartos de final.

Ser el anfitrión de un torneo de esta magnitud no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para la FVF de consolidar el desarrollo y la pasión por el futsal en el país, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de ver en acción a las principales figuras y talentos emergentes de la disciplina.

El Poliedro de Caracas se prepara para vibrar con la velocidad, la técnica y la intensidad de la disciplina, reafirmando a Venezuela como un punto estratégico en el calendario del futsal sudamericano.