MLB: Jackson Chourio dice estar recuperado de su lesión (+Info)

El patrullero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, aseguró este lunes que se encuentra “casi al 100 %” físicamente, luego de haber resentido su tendón de la corva derecha la semana pasada. El joven pelotero venezolano, de apenas 21 años, fue retirado de los Juegos 1 y 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) tras experimentar molestias en la misma zona que lo mantuvo fuera de acción durante gran parte de agosto.

Chourio brilla ante los Cachorros pese a la lesión

A pesar del contratiempo físico, Chourio fue titular en los cinco encuentros frente a los Cachorros de Chicago, demostrando su capacidad de recuperación y su impacto ofensivo. En esa serie, el jardinero izquierdo conectó siete hits en 18 turnos al bate, incluyendo un cuadrangular y seis carreras impulsadas, para un promedio de bateo de .389, un porcentaje de embasado de .421 y un slugging de .667.

Precauciones en los senderos para evitar recaídas

Aunque el cuerpo médico de los Cerveceros ha dado luz verde para que Chourio continúe en acción, el equipo ha decidido limitar sus esfuerzos en las bases para evitar una recaída. La prioridad es preservar su explosividad sin comprometer su salud, especialmente en una etapa de tanta exigencia en la postemporada.

Un regreso oportuno para Milwaukee

La recuperación de Jackson Chourio llega en un momento clave para los lupulosos, que buscan avanzar a la Serie Mundial con una ofensiva más sólida. Su presencia en el jardín izquierdo esta noche está prácticamente confirmada, lo que representa una buena noticia para la afición y para el manager Craig Counsell, quien ha confiado en el talento del venezolano desde su debut.