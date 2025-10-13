¿Anthony Santander se despide de la postemporada de la MLB? (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Las estadísticas ofensivas de Anthony Santander en esta temporada 2025 de la gran carpa han quedado a deber. No obstante, gran parte de ese problema se debe a que el jardinero venezolano ha lidiado con molestias durante casi todo el campeonato y a pesar de que regresó al roster de los Azulejos de Toronto en la parte final de la ronda regular, este lunes, preocupó nuevamente a la directiva.

Esta nueva aparente lesión ocurrió de cara al segundo encuentro de la Serie de Campeonato contra los Marineros de Seattle (juego en desarrollo), motivado a que el margariteño iba a ser parte del lineup titular de su novena, pero se informó que tuvo que ser excluido por una rigidez en la espalda inferior.

¿Anthony Santander se perderá el resto de la postemporada?

Lo cierto, es que aún no se sabe con precisión la gravedad de la molestia de Santander, lo que lo hizo jugar solamente 54 encuentros en la ronda de clasificación fue una inflamación en su hombro izquierdo.

Por lo tanto, habría que esperar el progreso del criollo, para ver si puede estar disponible, para el tercer duelo de la llave ante los Marineros, el cual sería el próximo miércoles, 15 de octubre.

Estadísticas de Anthony Santander en la ronda regular 2025:

J: 54

T: 221

H: 34

2B: 5

3B: 0

HR: 6

CI: 18

CA: 16

BB: 25

K: 61

AVG: .175.

Números de Anthony Santander en los playoffs 2025: