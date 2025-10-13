Cal Raleigh se impulsa al MVP con marca de Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Seattle Mariners dio la campanada en la apertura de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tras vencer (3x1) a Toronto Blue Jays desde el Rogers Centre. Cal Raleigh fue uno de los protagonistas en poner adelante a su equipo con enorme cuadrangular en el partido.

El receptor, quien fue el único en disparar 60 vuelacercas en la presente temporada regular de las Grandes Ligas, apareció para igualar las acciones con dantesco bambinazo que se perdió de vista entre el jardín central y derecho para poner la primera anotación de su equipo en la mencionada serie. Fue una maderazo que salió a una velocidad de 108 millas por hora y recorrió una distancia de 420 pies.

Después de definir su boleto a la final de la Liga Americana en 15 innings ante Detroit Tigers, Cal Raleigh mostró sus ganas de llevar a la franquicia de la División Oeste a su primera Serie Mundial en su historia. Aunque sus números en la Postemporada MLB no cuenta como requisito para aspirar al MVP en el joven circuito, su presencia en las instancias finales con los Marineros seguro alimentará un poco en batalla por el galardón.

Cal Raleigh a la par de Ronald Acuña Jr.

Su presentación en 2025 es por lejos la mejor entre los jugadores de su posición de todos los tiempos en MLB. El receptor terminó la campaña convertido en el máximo jonronero de Seattle Mariners y en cátcher con más cuadrangulares en un año, superando los 48 que sonó Salvador Pérez en 2021.

Otro apartado que podría ser positivo para Cal Raleigh es el fWAR (cálculo de WAR de Fangraphs), donde coleccionó un registro de 9.1, solo superado por el 10.1 de Aaron Judge, quien es su principal contendiente al MVP. Aunque está por debajo del capitán de New York, la estadística es una de las importantes y demuestra lo determinante que es el jugador para su equipo.

Cabe destacar que, Ronald Acuña Jr. tuvo un fWAR de 9.2 en 2023 cuando ganó de forma inánime el Jugador Más Valioso en la Liga Nacional. Precisamente Judge ha sido el pelotero con el fWAR más elevado en la década del 2020 cuando terminó con 11.3 en 2024.