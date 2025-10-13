MLB: Cal Raleigh gana adeptos al MVP gracias a una poderosa racha en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Cal Raleigh es una de las historias más impresionantes de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Lo que ha desarrollado con Marineros de Seattle lo tiene encaminado al MVP de Liga Americana; pero lo que está logrando en postemporada lo llevará a los libros de historia de octubre.

Raleigh fue el pelotero más determinante para Marineros en la campaña regular. El receptor ha mantenido el mismo nivel en postemporada, por lo cual, estaría convenciendo a los jueces que eligen el MVP de Liga Americana (aunque playoffs no incide en el premio individual).

Cal registra una racha de al menos 1 hit en cada juego de postemporada 2025; siendo determinante para que su equipo alcance las victorias. En dicha marca tiene: 25 turnos, 3 anotadas, 10 hits, 1 doble, 2 jonrones, 5 impulsadas, 4 boletos, 9 ponches, .400 promedio, .483 OBP, .680 SLG.

Cal Raleigh y las rachas de hits que debe superar en postemporada

Cal Raleigh tiene una impresionante racha de 6 juegos dando al menos un hit en postemporada 2025. Sin embargo, eso está muy por detrás de las grandes rachas de hits en la historia de los playoffs de Grandes Ligas. Manny Ramírez, por ejemplo es un pilar en esta estadística de octubre.

Rachas más largas de hits en la historia de postemporada

Ketel Marte - Diamondbacks de Arizona: 20 juegos (2017-2023) Manny Ramírez - Medias Rojas de Boston: 17 juegos (2003-04) Derek Jeter - Yankees de Nueva York: 17 juegos (1998-99) Hank Bauer - Yankees de Nueva York: 17 juegos (1956-58) Michael Brantley - Astros de Houston: 16 juegos (2020-21)

Cal Raleigh el arma letal de Marineros de Seattle en 2025

Cal Raleigh se consolidó como uno de los pilares ofensivos y defensivos de Marineros de Seattle en 2025. Su presencia detrás del plato aportó liderazgo y ejecución constante. En momentos clave, respondió con temple, elevando el nivel competitivo del equipo en MLB.

Números de Raleigh en 2025:

- 159 juegos, 596 turnos, 110 anotadas, 147 hits, 24 dobles, 60 jonrones, 125 impulsadas, 97 boletos, 188 ponches, 14 bases robadas, .247 promedio, .359 OBP, .589 SLG, .948 OPS