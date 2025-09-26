MLB: Cal Raleigh persigue la última marca para ser MVP de Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Cal Raleigh es una de las caras de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Desde la receptoría ha liderado la ofensiva de Marineros de Seattle en un año con aroma a campeonato. Sin embargo, aún busca una poderosa marca de Aaron Judge para asegurar el premio MVP de Liga Americana.

Raleigh tiene entre ceja y ceja la marca de 62 HR que Judge anotó en 2022. La idea es alcanzar o superar la marca y ganar suficientes votos para el MVP. Quizás no los necesite, pero convertirse en el pelotero de la americana con más HR en una temporada tiene mucho peso simbólico.

Cal ha tenido una campaña sólida y quizás solo necesite terminar para ganar el MVP. Sin embargo, su contrincante es el prototipo perfecto para ganar el premio. En ese contexto, cada acción extra que haga el receptor lo acercará a ganar un galardón individual muy prestigioso.

La histórica campaña de Cal Raleigh en 2025

Cal Raleigh ha firmado una temporada que redefine el impacto ofensivo desde la receptoría. Con 60 jonrones al cierre de septiembre, su poder ha sido columna vertebral de Seattle, sosteniendo el lineup y activando una narrativa que lo ubica entre los sluggers más influyentes del año.

Más allá de los números, Raleigh ha sido símbolo de liderazgo, consistencia y oportunidad. Cada turno respira historia: si alcanza los 63 cuadrangulares, no solo romperá el récord de Judge, sino que podría sellar una candidatura MVP con peso emocional y legado duradero.

Números de Cal Raleigh en 2025

La temporada 2025 de Cal Raleigh ha sido sensacional, más allá de los jonrones; está siendo uno de los peloteros más determinantes del año. Su influencia en el equipo se puede medir con cada impulsadas y cada carrera anotada; no es solo productivo, fue un líder en momentos de presión.

Números de Raleigh en 2025:

- 156 juegos, 584 turnos, 109 anotadas, 144 hits, 23 dobles, 60 jonrones, 125 impulsadas, 96 boletos, 181 ponches, 14 bases robadas, .247 promedio, .360 OBP, .594 SLG, .954 OPS