Cal Raleigh estremece las Grandes Ligas con récord nunca antes visto (+video)

Se terminan los adjetivos para Cal Raleigh en la presente temporada de las Grandes Ligas. El receptor se convirtió en leyenda en MLB tras llegar a los 60 jonrones y darle el título divisional a Seattle Mariners en la jornada de este miércoles por la noche.

El cátcher prendió la fiesta en el T-Mobile Park con salvaje conexión por el jardín central a una velocidad de salida de 110.9 millas por hora y recorrió una distancia de 438 pies para abrir las acciones frente a los Colorado Rockies. El bambinazo fue el primero de un back-to-back con Julio Rodríguez y el inicio de un ramillete de tres anotaciones para los locales, que nunca perdieron la ventaja en el desafío.

Así como inauguró la pizarra en el compromiso, también fue el encargado de apagar las luces y forma histórica con su tablazo número 60 de MLB, convirtiéndose en el primero en hacerlo en el año y el séptimo bateador en la historia con esa cifra de vuelacercas en una misma campaña. Su increíble desempeño con el madero provocó que Seattle Mariners conquistarán el título de la División Oeste de la Liga Americana por primera vez desde 2001.

Cal Raleigh llega a 60 jonrones en 2025

En la vasta historia de las Grandes Ligas, más de 100,000 veces un jugador ha comenzado una temporada sin haber registrado previamente una campaña de 35 jonrones. Un total de 303 jugadores lograron superar la barrera de los 35 cuadrangulares en una temporada por primera vez, 114 consiguieron incluso sobrepasar los 40 jonrones, y 44 llegaron a conectar 45 o más vuelacercas, mostrando que algunas explosiones ofensivas no son solo puntuales, sino verdaderamente espectaculares.

Llegando más a fondo de los registros con los cuadrangulares, solo 13 jugadores de esa muestra superaron los 50 jonrones en su primera temporada, tres bateadores llegaron a los 55 o más, y únicamente uno alcanzó la mítica marca de 60 cuadrangulares: Cal Raleigh, de acuerdo con OptaSTATS.

El inédito récord del receptor de Seattle representa un pico inusual de rendimiento y sirve como testimonio de lo impredecible y emocionante que puede ser el béisbol, historia que puede terminar otorgándole su primer MVP en su carrera en MLB.