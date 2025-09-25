Resultados de la MLB en este miércoles 24 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El "Ombligo" de la última semana de acción de la temporada regular en Las Mayores contó con una emocionante jornada de pelota y por lo tanto, es necesario divisar cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

Esta fecha estuvo repleta de compromisos y será recordad como el día que Cal Raleigh se convirtió en el primer receptor, además del primer bateador ambidiestro en llegar a 60 bambinazos en una temporada.

Aunado a eso, hubo algunos encuentros cerrados, como el de cierre del día entre Dodgers y Cascabeles que se fue a extrainning.

Resultados de la MLB:

- Nacionales de Washington 4-3 Bravos de Atlanta

- Cerveceros de Milwaukee 3-1 Padres de San Diego

- Rays de Tampa Bay 6-2 Orioles de Baltimore

- Piratas de Pittsburgh 4-3 Rojos de Cincinnati

- Tigres de Detroit 1-5 Guardianes de Cleveland

- Marlins de Miami 1-11 Phillies de Philadelphia

- Medias Blancas de Chicago 1-8 Yankees de Nueva York

- Medias Rojas de Boston 7-1 Azulejos de Toronto

- Mellizos de Minnesota 2-4 Rangers de Texas

- Mets de Nueva York 3-10 Cachorros de Chicago

- Reales de Kansas City 2-3 Angelinos de Anaheim

- Rockies de Colorado 2-9 Marineros de Seattle

- Cardenales de San Luis 3-4 Gigantes de San Francisco

- Astros de Houston 0-6 Atléticos de Oakland

- Dodgers de Los Angeles 5-4 Cascabeles de Arizona.