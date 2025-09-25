Así está la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una electrizante nueva jornada de las Grandes Ligas se efectuó este miércoles, 24 de septiembre, en la que representa la última semana de la ronda regular y por lo tanto, chequearemos cómo marcha la tabla de posiciones, motivado a que todavía faltan cosas por definir en ambas ligas.

La primera novedad es que los Marineros de Seattle aseguraron el liderato de la división Oeste. Mientras que los Astros quedaron sumamente comprometidos en el Comodín, de hecho, por ahora están siendo eliminados.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (93-65)

Mets de Nueva York (81-77)

Marlins de Miami (77-81)

*Bravos de Atlanta (75-84)

*Nacionales de Washington (65-94)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (96-63)

+Cachorros de Chicago (89-69)

Rojos de Cincinnati (80-78)

Cardenales de San Luis (78-81)

*Piratas de Pittsburgh (69-89)

División Oeste

+Dodgers de Los Ángeles (89-69)

+Padres de San Diego (87-72)

D-Backs de Arizona (80-78)

*Gigantes de San Francisco (78-81)

*Rockies de Colorado (43-115).

Comodín de la Liga Nacional:

+Cachorros de Chicago (+8.0) +Padres de San Diego (+5.5) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati (1.0) Cascabeles de Arizona (1.0) Cardenales de San Luis (3.5).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

+Azulejos de Toronto (90-68)

+Yankees de Nueva York (90-68)

Medias Rojas de Boston (87-71)

*Rays de Tampa Bay (77-81)

*Orioles de Baltimore (74-84)

División Central

Guardianes de Cleveland (86-72)

Tigres de Detroit (85-73)

*Reales de Kansas City (79-7)

*Mellizos de Minnesota (68-90)

*Medias Blancas de Chicago (58-100)

División Oeste

+Marineros de Seattle (89-69)

Astros de Houston (84-74)

*Rangers de Texas (80-78)

*Atléticos de Oakland (75-83)

*Angelinos de Los Ángeles (71-87)

Comodín de la Liga Americana: