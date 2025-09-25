Rafael Devers muy cerca de igualar su marca de jonrones en una campaña

Suscríbete a nuestros canales

El designado dominicano de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, despachó este miércoles su trigésimo cuarto (34) jonrón de la temporada 2025, en la derrota de su equipo ante los Cardenales de San Luis. Enfrentamiento que se disputó en el Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia, ante 32.409 aficionados.

Este es el tercer jonrón de Rafael Devers en los últimos siete encuentros y décimo noveno desde que llegó a la Bahia. Asímismo, el bambinazo sería el primer "Splash Hit" desde su llegada a San Francisco y el número 108 en la historia de los Gigantes.

El batazo de Rafael Devers

Corría la parte baja de la tercera entrada y el estelar jugador hizo acto de presencia en el homeplate para consumir su segundo turno del compromiso, ante los lanzamientos del derecho Sonny Gray. Para ese momento, el compromiso se encontraba dos (2) carreras por una (1) a favor del conjunto visitante.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de tres malas cero buenas, Gray dejó una recta de unas 92 millas por hora colgada en todo el centro de plato, lanzamiento que Devers no dejaría pasar y haría swing para sacar la bola por todo el jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Rafael Devers tuvo una velocidad de salida de 108.3 millas por hora y recorrió 376 pies de distancia.

Sus números

Rafael Devers se encuentra en su novena temporada en Las Mayores, fue cambiado a los Gigantes de San Francisco el pasado 15 de junio proveniente de los Medias Rojas de Boston.

El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .276, con 1212 hits, 234 jonrones y 745 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .251/.370/.474 (Avg/Obp/Slg); en 597 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 150 imparables, 34 cuadrangulares, anotado 96 e impulsado 107. Ha recibido 109 boletos y se ha ponchado en 190 ocasiones.