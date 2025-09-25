¡Reactivado! Anthony Santander vuelve con los Azulejos de Toronto previo a la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Santander ha tenido una primera temporada con los Azulejos de Toronto muy accidentada, algunas dificultades físicas menguaron sus estadísticas, y para el 30 de mayo fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, para luego ser movido a la de 60 el 4 de julio.

El reciente 11 de septiembre fue sacado de ese grupo de lastimados, siendo enviado a los Buffalo Bisons (sucursal Triple A), para completar su proceso de rehabilitación y para este miércoles finalmente retornó al esquema de los canadienses.

MLB - Grandes Ligas - Venezuela

En el duelo donde recibieron a los Medias Rojas de Boston, el nativo de Venezuela fue alineado como quinto toletero y bateador designado. Este se trató de un auténtico reto, en especial porque el abridor de la visita era el as Garrett Crochet, un fuerte candidato para el Premio Cy Young de la Liga Americana.

Al respecto, Anthony Roger se ponchó en sus dos primeros turnos, ambas veces con swing fallidos.

Anthony Santander a pesar de las dificultades

Durante este año Santander, sin incluir esos dos chocolates engullidos, se ha ido de 184-33, 5 dobles, 6 cuadrangulares, 18 carreras remolcadas, 14 anotadas, 24 boletos, 55 ponches y 1 elevado de sacrificio. Todo ha redundado en línea ofensiva de:

.179 en promedio de bateo

.273 en porcentaje de embasado

.304 de slugging

.577 de OPS

Por otra parte, los Azulejos tienen marca de 90 ganados, 67 perdidos, 1eros en la División Este de la Liga Americana, ya clasificados pero con 1 juego de ventaja sobre Yankees de Nueva York que el martes, también se metió en los playoffs. Asimismo, Boston está a 4 partidos.