Cal Raleigh supera récord histórico de jonrones de Babe Ruth y otros legendarios (+Detalles)

La temporada 2025 de Cal Raleigh está siendo histórica, marcando un antes y un después en el beisbol de Grandes Ligas. El receptor de los Marineros de Seattle en su más reciente juego conectó su jonrón número 58 del año y continúa escribiendo páginas doradas.

El pelotero de 28 años ya se convirtió en el pelotero de su franquicia con más jonrones en una sola campaña, así como también el receptor con más batazos en un solo año, dejando atrás el récord que implantó Salvador Pérez hace unos años atras.

El pasado domingo, Raleigh castigó con su poder a los Astros de Houston y superó a históricos, en una reducida lista de jugadores con más vuelacercas como visitante en una sola campaña de MLB.

Cal Raleigh deja atrás a leyendas del beisbol con sus jonrones

Cal Raleigh alcanzó un logro histórico en la MLB al conectar 33 jonrones como visitante en la temporada 2025, cifra que lo coloca segundo en la lista de todos los tiempos, solo detrás de Barry Bonds, quien bateó 36 en 2001. Su jonrón más reciente, logrado en la victoria de los Mariners por 7-3 contra Houston, marcó el 58 para su cuenta persona esta campaña, consolidando su estatus como uno de los bateadores más temibles de la liga. Este récord subraya no solo su poder ofensivo, sino también su consistencia y capacidad para brillar lejos de casa.

Al superar a leyendas como Babe Ruth (32 jonrones en 1927), Mark McGwire (32 en 1998), David Ortiz (32 en 2006) y Aaron Judge (32 en 2022), Raleigh se inscribe en la historia del beisbol moderno. Su actuación como visitante demuestra que es un pelotero capaz de imponerse en cualquier estadio, dejando una marca imborrable en la franquicia de los Marineros de Seattle y en la MLB en general.

Tras esta nueva marca en 2025, Cal Raleigh acumula en la temporada 2025 de Grandes Ligas 141 hits, entre ellos 22 dobles y esos 58 bambinazos. Además, cuenta con 121 carreras remolcadas, 107 anotadas y .247 de promedio, todo esto en 153 juegos, unos números que sin duda lo hacen ser candidato al MVP de la Liga Americana.