¡Monstruo! Cal Raleigh supera a Ken Griffey Jr. e implanta esta poderosa marca con Marineros

La carrera por quedarse con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana está cada vez más cerrada, sin embargo, Cal Raleigh sigue sumando méritos importantes y este sábado, acaba de establecer la marca de más bambinazos en una campaña, para un pelotero de los Marineros de Seattle, superando nada más y nada menos que al legendario Ken Griffey Jr.

La temporada que está teniendo el receptor es evidentemente, para enmarcar y hace cuatro días ya se había convertido en el bateador ambidiestro con más cuadrangulares en un campeonato, dejando atrás al Hall of Fame Mickey Mantle, no obstante, no se cansa de batir récords.

Cal Raleigh se va para la calle ante Houston:

Los Marineros de Seattle están blanqueando esta noche nuevamente a los Astros de Houston en el segundo duelo de la serie que puede definir al líder de la división Oeste en esta zafra con marcador parcial de 5-0 y Raleigh aportó con su fuerza.

El careta consumía su segundo turno a la derecha contra el zurdo Framber Valdez y luego de estar en el hoyo 0-2, hizo el ajuste, para conectar un envío rápido, superando la barda del jardín derecho, poniendo la tercera rayita en la pizarra y haciendo historia en su equipo.

Cal Raleigh supera a Ken Griffey Jr.:

Este estacazo de vuelta completa, se convirtió en el número 57 de Cal en este 2025 y de esa manera, superó los 56 de Ken Griffey Jr., estableciendo un nuevo registro de jonrones en la franquicia de Seatlle tomando en cuenta una sola zafra.

A Raleigh solamente le quedaría pendiente el récord de los 73 de Barry Bonds, máximo jonronero en un torneo. Sin embargo, por el camino que va llegaría cómodamente a los 60 cuadrangulares.