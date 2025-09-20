MLB: De esta manera los Dodgers le rinden homenaje a Clayton Kershaw (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han decidido rendir homenaje a uno de los lanzadores más emblemáticos en de la franquicia: Clayton Kershaw. En el marco del esperado juego contra los Gigantes de San Francisco este sábado, el equipo angelino regalará una figura conmemorativa que celebra los 3000 ponches alcanzados por el zurdo. Siendo el vigésimo lanzador en la historia en lograrlo.

Este gesto no solo honra la trayectoria de Kershaw, quien recientemente anunció su retiro, sino que también ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos, elevando el interés por asistir al encuentro en el Dodger Stadium.

La demanda de entradas se dispara tras el anuncio de retiro

Según datos de TickPick, la demanda de boletos para el juego del sábado ha experimentado un aumento del 61% desde que se hizo pública la decisión de Kershaw de colgar el guante. El precio mínimo para ingresar al estadio, ha alcanzado los 258 dólares, lo que representa un incremento del 303% respecto al inicio de la temporada.

Este fenómeno refleja no solo el impacto emocional que tiene Clayton Kershaw en la afición, sino también el valor simbólico de presenciar uno de sus últimos homenajes en vida como jugador activo.