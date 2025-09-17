MLB: Cal Raleigh se consagra con noche de récords (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este martes, Cal Raleigh, receptor de los Marineros de Seattle, conectó su cuadrangular número 55 y 56 de la temporada, convirtiéndose en el pelotero ambidiestro con más jonrones en una sola campaña. Con este batazo, superó el legendario récord de Mickey Mantle, quien había establecido la marca de 54 en 1961. Y con su segundo tablazo, empató la marca de la franquicia en manos de Ken Griffey Jr.

Un momento histórico

El jonrón número 55 de Raleigh llegó en el tercer inning ante los Reales de Kansas City con un descomunal batazo de 419 pies ante Michael Wacha. Este logro no solo lo coloca por encima de Mantle, ícono de los Yankees, sino que también lo convierte en el primer jugador en la historia de MLB en conectar al menos 20 cuadrangulares desde cada lado del plato en una misma temporada.

¡A un lado, Ken Griffey Jr.!

Además de romper el récord de Mantle, Raleigh en el cuarto episodio aprovechó para conectar el bambinazo 56 de la campaña para igualar la marca de más cuadrangulares en una temporada en la franquicia con 56, un batazo que abandonó el Kauffman Stadium por todo el jardín central.

Con ese cuadrangular, Cal Raleigh llegó a 10 juegos multijonrón en la temporada, el último en lograrlo fue Giancarlo Stanton en 2017, la marca absoluta la poseen Hank Greenberg, Sammy Sosa y Aaron Judge con 11.