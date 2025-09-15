Cal Raleigh sigue haciendo historia entre receptores en MLB (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Cal Raleigh tiene una misión clara este año y es liderar en cuadrangulares la Major League Baseball (MLB). Solo el outfielder de Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, lo sigue de cerca hasta ahora.

El receptor de Marineros de Seattle acumula 54 vuelacercas en 147 jornadas disputadas, mientras que Schwarber suma 52 en 150 duelos.

Sin embargo, entre jugadores de su posición, Raleigh registra una inolvidable e irrepetible campaña.

Un hito indiscutible

Ningún catcher en la historia de las Grandes Ligas había conectado tantos jonrones como lo ha hecho el estadounidense este 2025, sin importar cómo se analice este hecho.

El 24 de agosto, Raleigh se convirtió en el jugador con más bambinazos como receptor principal de su equipo (75% de titularidades), superando la marca previa de 48 estacazos del venezolano, Salvador Pérez, en 2021.

Sin embargo, "Salvy" acumuló esa cantidad conectando 33 de ellos en calidad de catcher y 15 como bateador designado.

De tal modo, Raleigh tenía una misión pendiente y la cumplió el pasado domingo 14, en la victoria 11-2 de los capitalinos ante Angelinos de Anaheim.

Gracias a ese jonrón más reciente, alcanzó los 43 cuadrangulares en compromisos detrás del plato, superando la mejor marca histórica en este apartado (Javy López con 42 HR en el 2003).

Asimismo, igualó la marca de Mickey Mantle en 1961 (54 HR) como el bateador ambidiestro con más jonrones conectados en una misma temporada.