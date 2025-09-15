UEFA

Esta es la fecha en la que inicia la Champions League 2025-26

 La gran final de la Champions League está prevista para el 30 de mayo de 2026

Lunes, 15 de septiembre de 2025
Se sube el telón de la edición 71• de la UEFA Champions League 2025-26. Este martes 16 de septiembre, arranca lo que será la segunda temporada de su revolucionado formato de fase de liga, que dio remplazo a la histórica fase de grupos.  36 equipos se medirán en una única tabla, en donde cada club tendrá ocho encuentros en su calendario frente a rivales diferentes . 
 

Los ocho primeros equipos tendrán pase directo a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del noveno al 24.º lugar tendrán que jugarse un repechaje a ida y vuelta. Quienes culminen por debajo del puesto 25 quedarán eliminados de toda competición europea.

La Champions League 2025-26 inicia con el París Saint- Germain (PSG) como defensor del título. La gran final está prevista para el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Arena de Budapest

