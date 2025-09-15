Esta es la fecha en la que inicia la Champions League 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

Se sube el telón de la edición 71• de la UEFA Champions League 2025-26. Este martes 16 de septiembre, arranca lo que será la segunda temporada de su revolucionado formato de fase de liga, que dio remplazo a la histórica fase de grupos. 36 equipos se medirán en una única tabla, en donde cada club tendrá ocho encuentros en su calendario frente a rivales diferentes .



Los ocho primeros equipos tendrán pase directo a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del noveno al 24.º lugar tendrán que jugarse un repechaje a ida y vuelta. Quienes culminen por debajo del puesto 25 quedarán eliminados de toda competición europea.

La Gran Final de la Champions League

La Champions League 2025-26 inicia con el París Saint- Germain (PSG) como defensor del título. La gran final está prevista para el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Arena de Budapest