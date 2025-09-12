La UEFA se mantiene cautelosa ante el posible traslado del Villarreal-Barcelona a Miami

Suscríbete a nuestros canales

La propuesta de llevar el partido de La Liga EA Sports entre el Villarreal y el Barcelona a Miami, Estados Unidos, ha generado un debate intenso en el fútbol español.

Hasta el momento, la UEFA ha optado por una postura de prudencia y no ha tomado una decisión definitiva, anunciando que llevará a cabo una serie de consultas con todas las partes interesadas, incluidos los aficionados.

Descontento entre los clubes

La idea de trasladar un encuentro de LaLiga fuera de España ha sido recibida con descontento por varios equipos, que temen que esta medida pueda alterar la integridad y equidad de la competición.

Uno de los puntos más críticos es el efecto que el cambio de sede podría tener en la dificultad del compromiso. El Estadio de la Cerámica, hogar del Villarreal, es conocido por ser uno de los campos más complicados para los equipos visitantes y donde cualquier club puede dejarse algún punto importante.

Posible ventaja para el Barça

Es por ello, que un cambio de sede a Miami podría beneficiar significativamente al Barcelona. El equipo catalán cuenta con una base de aficionados mucho más grande y extendida en Estados Unidos que el Villarreal.

Esto convertiría el encuentro, en la práctica, en un partido en casa para el Barça, anulando la ventaja de jugar en el feudo del Villarreal. Mientras la UEFA evalúa los pros y contras de la propuesta, la polémica continúa, con la expectativa de una resolución que no perjudique la justicia deportiva de LaLiga.