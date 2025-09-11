Lamine Yamal confesó que no quiso cumplir este deseo a su madre

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Lamine Yamal volvió a sonar en redes sociales y no por alguna actuación dentro de las canchas, sino justamente por una entrevista que concedió a José Ramón de la Morena en el programa Resonancia de Corazón.

En la charla el futbolista dejó varios temas sobre la mesa, entre ellos su experiencia como futbolista, al tiempo que reveló detalles más íntimos como la relación su madre, el incidente del apuñalamiento a su padre o su famosa fiesta de cumpleaños.

El canterano culé dejó frases relacionadas al momento en el que pudo cambiarle la suerte a su madre desde lo económico, como el momento cuando cambió su residencia.

"Le pregunté la zona y le dije que la que ella quisiera. Ahora veo la sonrisa de mi madre. Veníamos de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en un mismo sitio. Veo ahora a mi madre feliz. Que mi hermano pueda tener la infancia que yo habría deseado, es lo que más feliz me hace. Mi padre está tranquilo en su casa, mi madre puede tener lo que quiera. Es mi reina, lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir", contó.

Lamine Yamal y los estudios

Otras de las referencias que puso de su madre estuvo relacionada a los estudios y cómo intentó convencerla de que su mejor evolución estaría en la cancha.

"Siempre quería que estudiara y me decía que si no lo hacía no me dejaría ir a jugar. Hasta que un día estando en La Masía le dije: "Mamá, voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada. Voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde", comentó.

Y agregó: "Me dijo que qué estaba diciendo, que qué me había tomado... Le dije que si me centraba iba a ser futbolista. Me siguió echando broncas todos los días porque quería que estudiara. Me la echó incluso hasta el día en que debuté porque decía que tenía que estar estudiando. Pero llegó un momento en que me entendió. Era mi sueño y lo perseguí".

El apuñalamiento del padre

Un incidente que marcó mucho a la joven estrella catalana estuvo relacionado con el ataque que recibió su padre, en el que fue apuñalado y debió pasar con urgencia por los servicios médicos.

"Estaba en el coche venía de comprar ropa. Me llevaba mi primo. Me llamó mi prima y me lo contó. Me empezaron a llegar más llamadas. Yo era un niño y lo primero que quise hacer era bajarme del coche e ir a la estación para llegar a Mataró y ver la situación. No me dejaron ir. Me llevaron a casa y me encerraron. No me dejaron salir. Al día siguiente fui a entrenar y hablé con mi padre que me dijo que todo estaba bien. Le fui a ver al hospital y todo se tranquilizó", expresó.

Finalmente, Lamine Yamal en ese mano a mano también confesó que su intención va más allá de ganar un Balón de Oro, porque en sus planes está el sumar muchísimos más a su carrera.