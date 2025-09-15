Entrenador zuliano consigue su primer título en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El joven entrenador venezolano Jorge Delgado lleva un año destacado con cifras sobresalientes en su carrera. Recientemente alcanzó las 400 victorias en Estados Unidos, logro que lo posiciona como el noveno entrenador nativo con más triunfos en competencias de carreras en territorio norteamericano. Este sábado, Jorge Delgado logró su primer título de la temporada y de por vida al imponerse con una carrera de diferencia frente a Chad Brown, un entrenador de gran renombre que ha ganado el premio Eclipse en cinco ocasiones.

Jorge Delgado Campeón en Monmouth Park

Este importante triunfo para Jorge Delgado reafirma el crecimiento y la consolidación en el competitivo mundo de las carreras en Estados Unidos, marcando un hito significativo en su trayectoria profesional. Fueron 49 días de carreras en la temporada 80 del mitín de Monmouth Park, y en la jornada sabatina con un despliegue de habilidad con el también líder de los jinetes en este recinto Paco López, visitaron el parque de vencedores con el ejemplar Oleg, que se impuso en un Maiden Claiming de $23,700 en 1.200 metros.

Oleg, un macho castrado de tres años hijo de Brethren y propiedad de Arindel, consiguió su primera victoria en seis salidas en carreras oficiales. Con su jinete Paco López, Oleg partió detrás de los líderes y mantuvo el ritmo firme al acercarse a la última curva. En la recta final, tuvo oposición del puntero Vino’s Valentine. Sin embargo, en el último furlong rompió la resistencia y tomó el control para cruzar la meta con una ventaja de cabeza sobre Gun Fire, que intentó avanzar con fuerza en los últimos metros, pero no logró alcanzar al ejemplar entrenado por Jorge Delgado.

Oleg, dejó en la taquilla un pago de $4,40 a ganador y crono de 71”3 para la distancia de 1.200 metros. De esta manera, el entrenador venezolano Jorge Delgado, selló su primer título en Estados Unidos. Delgado, en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, Nueva Jersey, con 21 victorias, 19 segundos y 11 terceros en 106 compromisos con una producción de $649,992, desde el 10 de mayo al 14 de septiembre.

Jorge para esta semana tiene tres compromisos. El jueves presenta a dos ejemplares en Delaware Park, y uno en Penn National.